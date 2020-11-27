МИД РФ выразил решительный протест после инцидента с эсминцем "Джон Маккейн"

Фото: ТАСС/Jonathan P. Idle/U.S. Navy/ Zuma
МИД РФ выразил решительный протест американской стороне после захода эсминца ВМС США "Джон Маккейн" в российские воды, сообщает "Газета.ру".
В министерстве расценили такие действия как провокацию, которая нацелена на нарушение мира и доброго порядка. Также МИД обвинил США в бряцании оружием и демонстрации силовых методов как приоритетных во внешнеполитической позиции страны.
США призвали воздержаться от подобных авантюр в будущем. В министерстве также заявили, что РФ оставляет за собой право на применение ответных мер.
Эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого углубился за линию морской границы РФ на два километра. Его остановил большой российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
В США отметили, что корабль проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. Операция продемонстрировала, что Вашингтон не считает залив Петра Великого территориальными водами России.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала политической провокацией операцию США. По ее словам, подобный военно-политический демарш с американской стороны происходит впервые за длительный промежуток времени.
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