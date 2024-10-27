Россия будет представлять Белоруссию во Всемирном банке

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Россия начнет представлять интересы Белоруссии во Всемирном банке (ВБ) со следующего месяца, рассказал в беседе с ТАСС исполнительный директор в ВБ от РФ Роман Маршавин.

"С 1 ноября будем представлять и Минск", – заявил он, говоря о переходе Белоруссии в российско-сирийскую дирекцию ВБ.

Ранее Белоруссия вошла в число государств – партнеров БРИКС, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что партнерство – обязательный этап на пути к членству в БРИКС.

До этого белорусский лидер заявлял о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отмечал, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. По его словам, между Россией и Белоруссией не осталось нерешенных вопросов.