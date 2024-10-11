Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о разработке самолета "Освей"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировал соглашение с Россией о разработке и организации серийного производства легкого многоцелевого самолета "Освей". Об этом сообщает пресс-служба главы страны.



Борт рассчитан на 19 мест. Он будет разрабатываться на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и реализоваться в рамках Комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией.

Соглашение было подписано 15 апреля. Оно определяет основные вопросы организации, финансирования и реализации проекта, уполномоченные органы, права на результаты деятельности и объем заказов..



Как подчеркнула пресс-служба, принятие закона создаст в Белоруссии условия для формирования собственной авиаотрасли.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Между Россией и Белоруссией не осталось нерешенных вопросов, указал Лукашенко.

