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27 октября, 05:13

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ТАСС: взрывы прозвучали в Житомирской и Сумской областях Украины

Серия взрывов прогремела в двух областях Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощные взрывы прогремели в Житомирской и Сумской областях Украины в ночь на 27 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные издания.

В Сумской области взрывы раздались в городе Конотоп. Позже стало известно об отключении света в городе Сумы.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Сумской, Харьковской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях страны.

Вечером 26 октября взрывы произошли в Одессе на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Через некоторое время СМИ сообщили о крупном пожаре, вспыхнувшем после взрывов, а также о звуках детонации.

В начале месяца паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области, соединяющий Украину с Румынией, перекрыли после взрывов. Переправа через Дунай приостанавливала все пропускные операции.

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