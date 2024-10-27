ТАСС: взрывы прозвучали в Житомирской и Сумской областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощные взрывы прогремели в Житомирской и Сумской областях Украины в ночь на 27 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные издания.

В Сумской области взрывы раздались в городе Конотоп. Позже стало известно об отключении света в городе Сумы.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Сумской, Харьковской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях страны.

Вечером 26 октября взрывы произошли в Одессе на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Через некоторое время СМИ сообщили о крупном пожаре, вспыхнувшем после взрывов, а также о звуках детонации.

В начале месяца паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области, соединяющий Украину с Румынией, перекрыли после взрывов. Переправа через Дунай приостанавливала все пропускные операции.