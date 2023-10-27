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Дополнительные антитеррористические меры приняли в Запорожской области после внеочередного заседания антитеррористической комиссии региона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ.

В сообщении ведомства указано, что дополнительные меры направлены на усиление антитеррористической защищенности объектов критической и социально значимой инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей в Запорожской области.

Губернатор региона Евгений Балицкий призвал местных жителей позаботиться о личной безопасности и обращать внимание на подозрительные предметы, поскольку в России сохраняется напряженная обстановка по линии противодействия террористическим угрозам.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ задержала в Запорожской области представителей трех агентурных групп, которых контролировало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, задержанные собирали разведывательные данные при помощи информационных ресурсов, а также оказывали психологическое давление на местных жителей.

Сейчас работа этих информационных ресурсов прекращена, добавили в пресс-службе ФСБ.

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