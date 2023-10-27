ФСБ задержала в Запорожской области членов трех агентурных групп ГУР Украины

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ФСБ России задержала в Запорожской области представителей трех агентурных групп, которых контролировало Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По информации ФСБ, члены трех агентурных групп собирали разведывательные данные с помощью информационных ресурсов, а также оказывали психологическое давление на жителей региона.

"В ходе оперативных мероприятий задержаны администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и телеграм-чата "Мелитополь – це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора информации", – отметили в пресс-службе ведомства.

Один из агентов ГУР МО оказал вооруженное сопротивление при задержании, поэтому его ликвидировали ответным огнем.

После этого ФСБ провели обыск в квартире агентов ГУР МО и нашли самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и гранату РГН.

Кроме того, в ведомстве предупредили подписчиков ресурсов, которые курировали украинские агенты, о возможной уголовной ответственности за разглашение украинской стороне информации, наносящей вред безопасности РФ.

На данный момент функционирование этих информационных ресурсов прекращено, добавили в пресс-службе ФСБ.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами россиянин, планировавший взорвать военкомат, был убит при задержании в Твери. Мужчина за материальное вознаграждение собирал и передавал на Украину данные об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры области.

Затем он изъял из схрона, который заранее оборудовали для него, самодельное взрывное устройство и средства поражения. Его целью было подорвать здание военного комиссариата Твери. Возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе ФСБ.

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