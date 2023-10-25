Российские военные остановили колонну техники ВСУ на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения Военно-воздушных сил (ВДВ) совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники на запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины", – цитирует заявление ведомства РИА Новости.

После этого данные о противнике передали спецназу, который пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил один из танков. Второй танк и бронеавтомобиль самостоятельно покинули поле боя.

Сразу после этого российские военные сменили огневую позицию, чтобы избежать ответного удара.

До этого стало известно, что на донецком направлении российские войска уничтожили более 200 украинских солдат. Удары были совершены в районах Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. Вместе с этим было ликвидированы три самоходные артиллерийские установки польского производства Krab, американское оружие М-777.



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