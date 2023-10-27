Премьер Венгрии призвал сменить руководство ЕС

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Нынешнее руководство Евросоюза надо сменить, поскольку оно не в состоянии справиться с текущими кризисными ситуациями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Брюсселе сейчас недостаточно хорошие руководители и они не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.

"Может, в мирное время, когда вода не волнуется, ветер не дует и можно плавать на лодке, они хорошие руководители. Но сейчас, во время бури, огромных волн, когда встречаются и пиратские корабли, с этим руководством мы процветать не сможем, это точно. В Брюсселе необходимы перемены", – сказал Орбан.

По его словам, на выборах в Европарламент в июне 2024 года в любом случае надо добиться перемен. Он считает, что Евросоюзу нужны руководители, которые и в трудные времена могли бы согласовывать работу премьер-министров.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе растет число тех, кто недоволен политикой главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина отмечает, что глава ЕК не думает о европейцах, так как перед ней стоят иные задачи, а Евросоюз при ней стал "прицепной лошадью к повозке НАТО".

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что санкции Евросоюза, введенные против российской стороны, провалились. По его словам, они наносят больший вред европейским народам, нежели России.



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