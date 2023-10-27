Фицо и Орбан выступили против пакета ЕС в 50 млрд евро для Украины – СМИ

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Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против выделения Украине 50 миллиардов евро со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно его информации, Фицо аргументировал позицию "против" коррупционными проблемами на Украине. Орбан, в свою очередь, ранее заявлял публично, что поддержка ЕС для Украины не работает.

До этого стало известно, что страны ЕС не смогли прийти к соглашению о выделении помощи Украине на период с 2024 по 2027 год. Для отправки финансовой помощи за нее должны проголосовать все 27 членов союза.

Ранее очередной пакет поддержки Украине выделили США. Общая сумма помощи составила 150 миллионов долларов. В пакет войдут средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие, артиллерия и иные вооружения.

