Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 27 октября

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Заседание Совета безопасности ООН по теме конфликта на Украине намечено на пятницу, 27 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующее в СБ постпредство Бразилии.

Уточняется, что заседание будет проводиться по просьбе российской стороны. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что соглашение России и Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу прекратило действие.

До этого Владимир Путин заявил, что на Украине пытаются углубить церковный раскол, запрещая каноническую православную церковь.