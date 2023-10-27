Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 05:37

Политика

Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 27 октября

Фото: depositphotos/ognjen1234

Заседание Совета безопасности ООН по теме конфликта на Украине намечено на пятницу, 27 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующее в СБ постпредство Бразилии.

Уточняется, что заседание будет проводиться по просьбе российской стороны. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что соглашение России и Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу прекратило действие.

До этого Владимир Путин заявил, что на Украине пытаются углубить церковный раскол, запрещая каноническую православную церковь.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика