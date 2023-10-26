РФ и Украина прекратили действие двух соглашений

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Соглашение России и Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу прекратило действие. Сообщение МИД РФ размещено на официальном портале правовой информации.

Документ был подписан в Донецке 18 октября 2011 года. Уточняется, что он прекратил свое действие 11 октября.

Кроме того, 15 октября было прекращено соглашение стран о научно-техническом сотрудничестве. Документ подписали в Москве 27 августа 1996 года.

Данное соглашение предполагало разработку и воплощение совместных научно-технических программ, инновационных предприятий по освоению новой техники и технологий, проектов, организаций, временных научных коллективов.

Предусматривалось совместное участие специалистов и ученых в научно-технических разработках, проведение научных работ, в том числе совместных полевых исследований и экспедиций.

Ранее правительство Украины решило прекратить действие соглашения о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с преступностью в части отношений с правительствами России и Белоруссии. Соглашение было подписано 25 ноября 1998 года.

Между тем Владимир Путин заявил, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. Наоборот, это украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и не хочет вести переговоры.

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