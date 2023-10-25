Россия и Украина проводят закулисные переговоры об обмене военнопленными – СМИ

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Россия и Украина ведут скрытые переговоры об обмене пленными, проходе судов из портов Черного моря и возвращении детей. Об этом сообщает The Washington Post.

В материале указано, что в переговорах иногда участвуют посредники, включая Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан и Международный комитет Красного Креста. Большая часть контактов проходит напрямую, пишет издание.

Также, по данным газеты, в основном пленными обмениваются в Сумской области Украины. Во время процедуры зачастую объявляется режим прекращения огня.

Отмечается, что нейтральная площадка для проведения переговоров – Турция. В Стамбуле уже состоялось несколько освещенных СМИ встреч, однако настоящее количество неизвестно, подчеркнуло западное издание.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу во время встречи с военными группировки "Восток" в зоне проведения спецоперации заявил, что огромное количество украинских солдат было взято в плен за последние три-четыре недели, многие из них сдались добровольно.

В ведомстве также сообщили, что взятые в плен украинские солдаты рассказали о плохом психологическом настрое в своих подразделениях. Военнослужащие "Востока" доложили Шойгу, что поведение противника изменилось: чаще отмечается их подверженность паническим состояниям.

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