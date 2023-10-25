25 октября, 17:38Политика
Россия и Украина проводят закулисные переговоры об обмене военнопленными – СМИ
Фото: depositphotos/JaneUK
Россия и Украина ведут скрытые переговоры об обмене пленными, проходе судов из портов Черного моря и возвращении детей. Об этом сообщает The Washington Post.
В материале указано, что в переговорах иногда участвуют посредники, включая Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан и Международный комитет Красного Креста. Большая часть контактов проходит напрямую, пишет издание.
Также, по данным газеты, в основном пленными обмениваются в Сумской области Украины. Во время процедуры зачастую объявляется режим прекращения огня.
Отмечается, что нейтральная площадка для проведения переговоров – Турция. В Стамбуле уже состоялось несколько освещенных СМИ встреч, однако настоящее количество неизвестно, подчеркнуло западное издание.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу во время встречи с военными группировки "Восток" в зоне проведения спецоперации заявил, что огромное количество украинских солдат было взято в плен за последние три-четыре недели, многие из них сдались добровольно.
В ведомстве также сообщили, что взятые в плен украинские солдаты рассказали о плохом психологическом настрое в своих подразделениях. Военнослужащие "Востока" доложили Шойгу, что поведение противника изменилось: чаще отмечается их подверженность паническим состояниям.
Украинские военные сдаются в плен после приказов удерживать позиции без снарядов
Читайте также