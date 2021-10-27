Лаврову в Норвегии подарили вазу для виски

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок от ректора Арктического университета Норвегии Дага Руне Олсена вазу для виски. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров и Олсен встретились на сессии Cовета Баренцева/Евроарктического региона, который проходил в норвежском Тромсе.

Глава университета презентовал российскому министру небольшой темно-синий стеклянный сосуд с изображениями сюжетов из германо-скандинавской мифологии.

"Это для виски или для воды?" – спросил Лавров. На что Олсен уточнил: "Для виски".

Также ректор подарил Лаврову книгу "Сближение России и Норвегии в 1814–1917 годах".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила насчет подаренной президенту Украины Владимиру Зеленскому книги под названием "Легкая черепно-мозговая травма".

Подарок украинскому лидеру вручили члены американского конгресса во время его визита в США. Захарова отметила, что "книга – это лучший подарок".