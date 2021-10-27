Лаврову в Норвегии подарили вазу для виски

Фото: телеграм-канал "МИД России"
Глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок от ректора Арктического университета Норвегии Дага Руне Олсена вазу для виски. Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров и Олсен встретились на сессии Cовета Баренцева/Евроарктического региона, который проходил в норвежском Тромсе.
Глава университета презентовал российскому министру небольшой темно-синий стеклянный сосуд с изображениями сюжетов из германо-скандинавской мифологии.
"Это для виски или для воды?" – спросил Лавров. На что Олсен уточнил: "Для виски".
Также ректор подарил Лаврову книгу "Сближение России и Норвегии в 1814–1917 годах".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила насчет подаренной президенту Украины Владимиру Зеленскому книги под названием "Легкая черепно-мозговая травма".
Подарок украинскому лидеру вручили члены американского конгресса во время его визита в США. Захарова отметила, что "книга – это лучший подарок".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: