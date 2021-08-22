Кандидата в премьер-министры Норвегии раскритиковали за слова о России

Фото: ТАСС/EPA/Heiko Junge

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о якобы разрыве отношений с Москвой, сообщает NRK.

В частности, Стере утверждал, что взаимодействие двух стран практически сведено на нет.

"Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", – высказалась глава норвежского МИД.

Она также отметила, что, на ее взгляд, между Россией и Норвегией "даже больше контактов, чем у многих других стран".

Последний раз Серейде и глава МИД РФ Сергей Лавров встречались в мае.

Ранее Норвегия и еще шесть западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление распространил СБ ОНН, приурочив его к очередной годовщине августовских событий 2008 года. Заявление также подписали Эстония, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Албания и Ирландия.

