Норвегия эвакуирует свое посольство и всех его сотрудников из Кабула

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Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что посольство королевства в столице Афганистана Кабуле временно закрывается, все его сотрудники эвакуируются. Об этом сообщает NRK.

"Мы начинаем закрывать и эвакуировать посольство в Кабуле. Безопасность наших сотрудников – это самое главное. Сотрудников вывозят в Норвегию. Это относится как к афганцам, находящимся за границей, так и к местным работникам", – уточнила министр.

При этом она отметила, что в Кабуле остаются норвежские военные, поскольку на данный момент чувствуют себя в безопасности. Обстановка в регионе регулярно оценивается правительством.

Ранее боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.