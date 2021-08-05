Семь стран потребовали от РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

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Семь западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Соответствующее заявление распространил СБ ОНН, приурочив его к очередной годовщине августовских событий 2008 года.
Заявление подписали Эстония, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Норвегия, Албания и Ирландия, сообщает РИА Новости.
"Сегодня мы вновь призываем РФ <...> без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", – говорится в заявлении.
В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление западных коллег "фантомными болями". Он отметил, что независимость Абхазии и Южной Осетии – это реальность, которую нельзя игнорировать.
Абхазия и Южная Осетия являются частично признанными государствами. Россия признала их независимость, официально установив дипломатические отношения в 2008 году. НАТО признает республики только в составе Грузии.
В среду, 4 августа, Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Таким образом, граждане одной страны смогут приобретать гражданство другой без отказа от имеющегося у них гражданства. Кроме того, граждане Южной Осетии получат право получения российского гражданства в упрощенном порядке.
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