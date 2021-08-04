Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения", – говорится в документе.

В соответствии с соглашением граждане одной стороны смогут приобретать гражданство другой стороны без отказа от имеющегося у них гражданства. Кроме того, граждане Южной Осетии получат право получения гражданства России в упрощенном порядке.

Ранее членам Совета безопасности РФ запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Запрет также касается вида на жительство или иного документа, который подтверждает право на проживание на территории иностранного государства