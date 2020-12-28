Членам Совбеза РФ запретили иметь двойное гражданство

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Членам Совета безопасности РФ запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ разместили на официальном портале правовой информации. Указ вносит ряд изменений в положения о Совете безопасности и его аппарате.
Согласно ему, зампредседателя органа власти, а также секретарем или членом могут стать россияне, которые не имеют гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, который подтверждает его право на проживание на территории иностранного государства.
Также вышеперечисленные деятели Совбеза не могут открывать или иметь счета в банках, которые располагаются за пределами России.
Ранее Путин утвердил состав Госсовета. В него вошли главы всех регионов РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, Совфеда и Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, глава муниципального образования "Городской округ Евпатория (Крым)".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: