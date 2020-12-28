Членам Совбеза РФ запретили иметь двойное гражданство

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Членам Совета безопасности РФ запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ разместили на официальном портале правовой информации. Указ вносит ряд изменений в положения о Совете безопасности и его аппарате.

Согласно ему, зампредседателя органа власти, а также секретарем или членом могут стать россияне, которые не имеют гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, который подтверждает его право на проживание на территории иностранного государства.

Также вышеперечисленные деятели Совбеза не могут открывать или иметь счета в банках, которые располагаются за пределами России.

Ранее Путин утвердил состав Госсовета. В него вошли главы всех регионов РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, Совфеда и Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, глава муниципального образования "Городской округ Евпатория (Крым)".