Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Генштаба Вооруженных сил Эстонии Вахура Каруса о готовности Таллина нанести превентивный удар по России.

"Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать, чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства", – заявил Медведев у себя на странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее, комментируя высказывание Каруса, Медведев заявил, что мелкие страны НАТО станут "мокрым местом" при конфликте с Россией. Политик отметил, что к моменту, когда "пятая статья Вашингтонского договора" о взаимной помощи стран НАТО сработает, государств, которые рассуждают о предупреждающем ударе по РФ, уже не будет.