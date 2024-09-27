Писатель Александр Генис и центр "Досье" внесены в реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Александр Генис признан иноагентом в РФ)

Писатель Александр Генис и центр "Досье" были внесены в реестр иностранных агентов, сообщила пресс-служба Минюста России.

В ведомстве отметили, что проект "Досье" участвовал в распространении материалов иноагентов, а также выступал против спецоперации России на Украине и публиковал недостоверную информацию о решениях, которые принимает российская власть.

Кроме того, иноагентами были признаны историки Александр Эткинд и Юрий Фельштинский. Помимо них, в реестр включили Сергея Гуляева и Георгия Урушадзе.

Ранее Минюст исключил из списка иноагентов журналиста Александра Литвинова, которого признали таковым в июле 2023 года. Тогда ведомство обосновало решение тем, что Литвинов распространял фейки о решениях, принимаемых российскими властями.

На следующий день после этого журналист заявил, что прекращает работу в проекте "Планерка", который он же и основал, а также оставит деятельность, связанную с медиа. При этом сам телеграм-канал "Планерка" не был включен в число иноагентов.

