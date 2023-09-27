Члены парламента Канады осудили нацизм во всех его формах

Фото: 123RF/irynatolm

Члены канадского парламента согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах, а также выразить солидарность со всеми его жертвами. Об этом сообщает CTV News.

С подобным предложением выступил в ходе заседания парламента лидер оппозиционной партии Bloc Québécois Ив-Франсуа Бланше. Его поддержали представители всех находящихся в парламенте партий.

Канадские депутаты также осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Хунки и "отозвали" оказанные ему почести.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Позже Энтони Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС. Он добавил, что 27 сентября официально покинет свой пост.

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС