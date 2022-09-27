СФ не планирует внеочередное заседание по принятию законов о включении в РФ новых регионов

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации не планирует проводить внеочередное заседание для принятия законов о вхождении в состав РФ новых субъектов, передает РИА Новости.

"Совфед работает по утвержденному Советом палаты графику осенней сессии. Следующее заседание – 4 октября", – заявил сенатор.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что в России может появиться новый федеральный округ. В него могли бы быть включены республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области, а также Крым.

Информацию об этом прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что заранее появление подобных указов не анонсируется. Аналогично он ответил о возможном назначении Дмитрия Рогозина на должность полпреда предполагаемого региона.

