Власти Херсонской области не планируют объявлять о независимости

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После оглашения результатов референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав России специального объявления о создании независимого государства в регионе не планируется, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо.

"Граждане хотят, чтобы мы были в составе РФ. А Российская Федерация – это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет", – приводит РИА Новости его слова.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

