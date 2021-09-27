Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский находится в одной из столичных больниц. У него проблемы с сердцем, рассказал пресс-секретарь политика Игорь Яковлев.

По его словам, в настоящее время Явлинский чувствует себя удовлетворительно.

"Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", – сказал Яковлев.

Ранее сообщалось, что в столичную больницу госпитализировали телеведущую Ларису Гузееву. По данным СМИ, тест на коронавирус у нее отрицательный. Вероятной причиной госпитализации мог быть стресс.