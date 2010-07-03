В Совфеде назвали заявление Киева о "Северном потоке – 2" ритуальным

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев и Копенгаген видят риски в проекте газопровода "Северный поток – 2".
"Это ритуальное заявление, которое никого ни к чему не обязывает. Риск Украины понятен – она боится потерять звание самого главного транзитера российского газа", – цитирует RT слова Джабарова.
При этом он не понимает позицию Дании, отметив, что если они не собираются пропускать газопровод через свою территорию, то его проведут "в обход".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток – 2" неприемлем для европейских стран. Он выступил за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США.
В конце августа сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток – 2" завершено на 75%. Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров.
Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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