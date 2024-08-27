Председатель МГД Шапошников поприветствовал делегатов муниципального форума БРИКС

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поприветствовал делегатов Международного муниципального форума БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в организации.



Шапошников акцентировал внимание на том, что приоритетной задачей на этот период является "генеральная ответственность за укрепление дружбы и сотрудничества между странами-участницами на всех уровнях власти, а также создание новых инструментов интеграции и институтов, обеспечивающих эффективную работу объединения".



Спикер столичного парламента отметил, что Москва выступает флагманом взаимодействия со странами БРИКС, их столицами и крупнейшими мегаполисами. И организация тесных коммуникаций между столицами в экономике, секторе цифровизации, социальной и культурной сферах является первостепенной задачей в свете активного присоединения к объединению новых стран-участниц. Прежде всего Москве интересен опыт в вопросах городского развития.



"Особенно важным это видится сейчас, когда в начале года к объединению присоединились новые государства (Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия), а еще более 30 стран хотят стать членами или партнерами БРИКС (Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Турция и другие)", – сказал Шапошников.



Он напомнил, что в 2023 году на Международном муниципальном форуме в Санкт-Петербурге Московская городская дума презентовала проект Парламентского движения столиц и мегаполисов БРИКС. И за прошедший год совместно с МИД России проработаны конкретные шаги по реализации этой важной идеи, работа над которой уже идет.



Шапошников проинформировал, что провел переговоры с депутатами китайского Харбина, индонезийской Джакарты, индийских Дели и Мумбаи, молодыми парламентариями Всекитайского собрания народных представителей, послами Китайской Народной Республики, Республики Индия, Исламской Республики Иран.



В ходе переговоров заложен фундамент создания парламентской горизонтали БРИКС.



"Развивая этот проект, мы хотим содействовать укреплению как самого Объединения, так и столиц и мегаполисов стран БРИКС, обмениваться опытом законотворческой работы, цифровизации данного процесса, а также передовыми решениями в конкретных управленческих кейсах, направленных на качественное улучшение уровня жизни наших граждан", – резюмировал Шапошников.

VI Международный муниципальный форум стран БРИКС – одна из крупнейших международных площадок для обсуждения вопросов муниципального сотрудничества и обмена опытом между представителями власти и бизнеса. В этом году ММФ БРИКС посетили делегации из 126 стран и 89 регионов России. Более 5 000 участников из 500 городов со всего мира, включая мэров мегаполисов, глав регионов, а также представителей малого и среднего бизнеса обсудят актуальные вопросы, такие как экономика, цифровые технологии, экология, здравоохранение, городская инфраструктура, транспорт, образование и культура.

Программа форума включает более 70 деловых мероприятий и масштабную выставочную экспозицию. Благодаря высокой степени репрезентативности проектов и большому количеству участников организаторы рассчитывают, что Форум предоставит уникальные возможности для установления деловых контактов и поиска новых партнеров, особенно для представителей малого и среднего бизнеса, которые стремятся выйти на рынки Китая, Индии, стран Персидского залива и других регионов мира.

Мосгордума выступает организатором блока "Межпарламентское сотрудничество столиц и городов БРИКС" и проводит ряд тематических сессий, посвященных развитию парламентской дипломатии, продвижению молодежного парламентаризма, а также значению Арктики для стран объединения.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС. По ее словам, эти страны перестали бояться и уже понимают, что в этом объединении им будет комфортно и выгодно. Она добавила, что сейчас бесполезно сопротивляться историческому процессу и пытаться сохранить свою гегемонию.

