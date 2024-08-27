AP: суд в Техасе заморозил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

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Федеральный суд в штате Техас приостановил принятие программы администрации президента США Джо Байдена, которая должна предоставить законный статус сотням тысяч нелегальных иммигрантов, состоящих в браке с гражданами США, сообщает агентство AP.

Постановление суда о приостановлении программы будет действительно в течение двух недель, но его могут продлить.

Как пишет агентство, министерство внутренней безопасности начало принимать заявки от иммигрантов на получение легального статуса неделю назад. Суд при этом считает, что требования программы требуют более внимательного рассмотрения.

Согласно программе, нелегально въехавшие на территорию США супруги граждан этой страны смогут получить правовой статус. Это касается лиц, не являющихся гражданами США, но по состоянию на 17 июня 2024 года проживавших в Штатах не менее 10 лет и состоящих в законном браке с гражданином США.

16 американских штатов во главе с генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном подали иск против администрации президента из-за программы по упрощению легализации незаконных мигрантов. В иске указывается, что из-за проживающих в Техасе нелегальных мигрантов властям приходится ежегодно инвестировать десятки миллионов долларов в систему здравоохранения и правоохранительные органы.

Ранее Байден принял решение о введении запрета на получение политического убежища в Штатах для тех мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Мексикой.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Штаты приступят к ускоренной депортации нелегальных мигрантов. Представители властей США отметили, что они несут угрозу американскому обществу и национальной безопасности страны.

