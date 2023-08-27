Литва и Польша в обход НАТО хотят вторгнуться на Украину – экс-советник Пентагона

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Литва и Польша в обход НАТО хотят вторгнуться на Украину. Это заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Dialogue works, передает RT.

"Самое страшное, что появились свидетельства того, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, по их словам, они провели бы самостоятельно, в обход НАТО", – заявил полковник.

Макгрегор заявил, если Литва и Польша решатся на вторжение в украинское государства, тогда эти страны вовлекут себя в непосредственное противостояние с войсками Российской Федерации.

До этого Макгрегор заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины сдаются в плен из-за отчаянного положения в зоне боевых действий. Экс-советник Пентагона добавил, что украинские войска теряют большое количество военных. Кроме того, больницы переполнены раненными и многие из них уже вряд ли смогут вернуться в зону боевых действий, подчеркнул полковник.



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