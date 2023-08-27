В Киеве подтвердили участие главкома ВСУ в секретном совещании с генералами НАТО

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил тайную встречу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с генералами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета Guardian написала, что высокопоставленные члены командования НАТО, среди которых командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи и британский адмирал сэр Энтони Радакин, провели на прошлой неделе на польско-украинской границе встречу с Залужным.

"Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров, практически каждый день. Потому что нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть. Пояснять партнерам, что и на каком направлении нам надо, можем ли мы рассчитывать и ожидать ли нам дополнительные дальнобойные ракеты, бронетехнику, противовоздушную оборону", – рассказал Подоляк.

Он отметил, что чаще всего Залужный проводит переговоры именно с США и Великобританией, которые лучше других понимают, что конкретно происходит на линии фронта.

Ранее стало известно, что западные военные рекомендовали Киеву сосредоточить усилия на южном направлении и прорваться к Мелитополю, чтобы достичь стратегических успехов. Сообщается, что главком ВСУ с таким мнением согласился и уже сейчас есть признаки того, что Украина начала переброску наиболее боеспособных подразделений.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что отказ Киева признать поражение привет к полному разгрому украинской армии. Он обратил внимание, что украинские войска терпят огромные потери, однако Украина с самого начала вооруженного конфликта скрывала реальные цифры.

Западные военные рекомендовали Киеву прорваться к Мелитополю – СМИ