В Калининграде надеются, что плакаты с городом в составе Германии появились по ошибке

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Власти Калининградской области надеются, что причиной появления в Германии плакатов с изображением Калининграда в составе ФРГ стала техническая ошибка, заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Об этом сообщает ТАСС.
"Хочется надеяться, что это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны", – сказал он.
Как сообщалось, в немецкой федеральной земле Мекленбург неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Листовки с агитацией за Христианско-демократический союз появились на улицах города Тетеров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли появившиеся в ФРГ предвыборные плакаты. При этом он подчеркнул, что к официальной позиции Берлина данные листовки не имеют отношения.
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