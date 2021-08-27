Шойгу заявил о необходимости выстроить систему защиты от антироссийской пропаганды

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создания системы защиты от антироссийской пропаганды. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Прежде всего это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь постепенно, шаг за шагом против нас ведется глубокая работа – от Калининграда до Камчатки" – заявил глава Минобороны на конференции "Армия и общество. Психологическая оборона" в рамках форума "Армия-2021".

Шойгу отметил, что враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ РФ и расположены в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду", – отметил он.

Ранее Шойгу заявил, что центры антироссийской пропаганды преимущественно занимаются распространением слухов. Сотрудники таких структур следят за информационным пространством, выявляют тех, кто не пишет ничего хорошего, и приглашают их на работу. По словам Шойгу, каждый квартал появляются десятки новых работников таких центров.

Кроме того, глава Минобороны назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой для любой страны. По его словам, внешние опасности не так страшны, потому что власти знают, как им противостоять.

