Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Риге, Таллине и Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", – заявил Шойгу.

Он отметил, что эти центры преимущественно занимаются распространением слухов. Сотрудники таких структур следят за информационным пространством, выявляют тех, кто не пишет ничего хорошего, и приглашают их на работу.

По словам Шойгу, каждый квартал появляются десятки новых работников таких центров.

"Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", – подчеркнул генерал.

Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией.

Принцип "поддержки демократии" предполагает противостояние "русскоязычной пропаганде". Для этого Евросоюзу предлагают создать телеканал с круглосуточным вещанием. Также руководству ЕС рекомендуют рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы признают фальсифицированными.