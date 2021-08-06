Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Риге, Таллине и Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.
"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", – заявил Шойгу.
Он отметил, что эти центры преимущественно занимаются распространением слухов. Сотрудники таких структур следят за информационным пространством, выявляют тех, кто не пишет ничего хорошего, и приглашают их на работу.
По словам Шойгу, каждый квартал появляются десятки новых работников таких центров.
"Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", – подчеркнул генерал.
Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией.
Принцип "поддержки демократии" предполагает противостояние "русскоязычной пропаганде". Для этого Евросоюзу предлагают создать телеканал с круглосуточным вещанием. Также руководству ЕС рекомендуют рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы признают фальсифицированными.
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