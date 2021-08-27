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Москва 24

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Политика

13:30

Кремль негативно относится к размещению плакатов с Калининградом в составе Германии

власть политика

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно восприняли появившиеся в ФРГ предвыборные плакаты, копирующие листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии.

"Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что к официальной позиции Берлина данные листовки не имеют отношения.

"Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии", – добавил представитель Кремля.

Ранее копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе развесили неизвестные в немецкой федеральной земле Мекленбург. Листовки с агитацией за Христианско-демократический союз появились на улицах города Тетеров.

В Германии развесили карты с Калининградской областью в ее составе

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