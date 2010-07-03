В ГД заявили, что Макрон выводит Европу из "санкционной засады"

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Призыв французского лидера Эммануэля Макрона "переосмыслить" отношения с Россией и не "отталкивать" ее от европейских держав прокомментировал представитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Как подчеркнул парламентарий в беседе с RT, "делая подобные заявления, Макрон выводит Запад и Европу из санкционной засады". Депутат не исключил, что президент Франции "может стать самым смелым руководителем стран старой Европы".

Шхагошев также отметил, что в США и Европе ищут выход из геополитического кризиса. "Макрон может серьезно повлиять на то, чтобы развернуть санкционную машину, движущуюся по направлению к России, в обратную сторону", – считает парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами республики, заявил, что эпоха "гегемонии" Запада подходит к концу и настало время "перетасовать карты" в отношениях с Россией. По словам Макрона, без участия Москвы европейская цивилизация не сможет выстроить новую архитектуру безопасности. Французский лидер также предупредил, что Россия вступит в союз с Китаем, если продолжать "отталкивать" ее от Европы.