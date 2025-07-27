Мединский заявил, что не все на Украине серьезно относятся к вопросу возвращения детей

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Не все на Украине серьезно относятся к вопросу возвращения детей на родину. Об этом в интервью РИА Новости заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

По его словам, для некоторых украинцев это не более чем политический пиар. При этом, отметил глава делегации, для родителей этих детей это не просто серьезный вопрос, это "главный жизненный вопрос".

Ранее по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский сообщил, что Россия полностью поработала список украинских детей, которые находятся на ее территории. Список из 339 детей был передан российской стороне во время второй встречи двух делегаций в Турции.

Также Мединский подчеркнул, что большинство детей из этого списка никогда не были в России, а 50 фамилий и вовсе принадлежали взрослым.