В МИД РФ оценили возможность создания трибунала по Украине под эгидой ООН

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Создание международного трибунала над неонацистами Украины под эгидой ООН невозможно, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможным", – приводит ТАСС его слова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что только государства с сохраненным политическим суверенитетом и объективной оценкой сложившейся ситуации в мире могут принимать участие в международном трибунале.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что устав международного трибунала над участниками вооруженных формирований Украины, причастными к совершению военных преступлений на территории Донбасса, разрабатывает генеральная прокуратура ДНР и силовые ведомства РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

