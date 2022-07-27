Обвинения в киберагрессии в адрес Москвы голословны – российский дипломат в ООН

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Россия считает голословными обвинения в свой адрес в киберагрессии. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова.

Она добавила, что в случае имеющихся обеспокоенностей любое государство может напрямую обратиться в адрес российских компетентных структур.

"Вместо этого, те страны, которые выступают здесь с голословными обвинениями, сами же попустительствуют наращиванию наступательного киберпотенциала", приводит ТАСС слова Тяжловой.

Ранее в Минцифры сообщили, что DDoS-атака на портал "Госуслуги" идет со стороны Украины.

Ведомство отмечает, что призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах. В пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.

Также в начале июля сообщалось, что эксперты "Лаборатории Касперского" выявили вредоносную программу, которая с марта 2021 года шпионит за государственными органами и НКО в России и других странах. Приложение выявили на 34 серверах 24 компаний.