РФ имеет претензии к Швейцарии в плане выдачи виз делегатам по линии ООН – дипломат

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Россия имеет претензии к Швейцарии, касающиеся выдачи виз делегатам, которые направляются в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова.

"Считаем категорически неприемлемой дискриминационную практику отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой ООН под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий", – приводит ТАСС слова Тяжловой.

Она добавила, что с точки зрения обеспечения эффективной работы РГОС первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что власти Великобритании отказали российской делегации в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам Джабарова, делегация заранее запросила у руководства ассамблеи и МИД РФ гарантии выдачи виз для въезда на мероприятие с учетом того, что члены Федерального собрания включены в санкционные списки Великобритании.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, назвала беспределом отказ Великобритании в выдаче виз для российской делегации. По мнению сенатора, необходимо проработать запрет на проведение сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ в странах, которые не могут гарантировать присутствие всех участников.

В мае делегацию Общественной палаты России не допустили к участию в мероприятии на площадке ОБСЕ. Представители РФ не смогли посетить совещание на тему "Функционирование демократических институтов в период кризиса".

