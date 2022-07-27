РФ имеет претензии к Швейцарии в плане выдачи виз делегатам по линии ООН – дипломат

Фото: depositphotos/gary718
Россия имеет претензии к Швейцарии, касающиеся выдачи виз делегатам, которые направляются в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова.
"Считаем категорически неприемлемой дискриминационную практику отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой ООН под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий", – приводит ТАСС слова Тяжловой.
Она добавила, что с точки зрения обеспечения эффективной работы РГОС первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что власти Великобритании отказали российской делегации в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам Джабарова, делегация заранее запросила у руководства ассамблеи и МИД РФ гарантии выдачи виз для въезда на мероприятие с учетом того, что члены Федерального собрания включены в санкционные списки Великобритании.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, назвала беспределом отказ Великобритании в выдаче виз для российской делегации. По мнению сенатора, необходимо проработать запрет на проведение сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ в странах, которые не могут гарантировать присутствие всех участников.
В мае делегацию Общественной палаты России не допустили к участию в мероприятии на площадке ОБСЕ. Представители РФ не смогли посетить совещание на тему "Функционирование демократических институтов в период кризиса".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: