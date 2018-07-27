Общественники проконтролируют ход выборов мэра Москвы в Тульской области

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Контролировать ход выборов мэра Москвы на избирательных участках в Тульской области будут общественные наблюдатели. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы.
В пресс-службе напомнили, что за пределами Москвы будут работать в общей сложности 209 дополнительных избирательных участков. Пять УИК откроются на территории Тульской области, в соответствии с соглашением, подписанным между избирательными комиссиями двух регионов.
Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что на дополнительных избирательных участках в регионе будут присутствовать представители от Общественной палаты Тульской области. Они проведут независимый анализ работы нового избирательного механизма. "Сделанные по итогам наблюдения за ходом голосования и подсчета результатов выводы будут направлены главе региона и в Общественную палату Москвы", − пояснил председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.
Благодаря организации дополнительных участков для голосования в соседних областях, москвичи смогут принять участие в выборах мэра не только по месту регистрации, но и по месту фактического нахождения.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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