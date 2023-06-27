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10:15

Политика

США и ЕC недовольным медленным продвижением ВСУ на передовой – СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

США и Европе не нравится, что украинские боевики слишком осторожно ведут себя на передовой в ходе наступления, сообщает RT со ссылкой на Politico.

"США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жестче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов перед нанесением ударов по укреплениям России", – говорится в материале издания.

В ответ Киев утверждает, что продвижению мешает сопротивление российских войск. По словам украинской стороны, наступление замедлилось из-за работы ВКС РФ, минных полей и плохой погоды.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Киева есть всего несколько недель, чтобы попытаться вернуть территории.

Как заявил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон, в противном случае Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет. Эллисон не сказал, почему привел именно такой срок.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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