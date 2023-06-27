Минтруд РФ предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими

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Минтруд РФ предложил ввести единую анкету для госслужащих, чтобы усилить контроль за декларируемыми данными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О системе государственной службы в Российской Федерации".

Отмечается, что инициатива позволит кадровым службам ведомств запрашивать сведения по конкретному сотруднику в профильных госструктурах. Кроме того, в случае предоставления госслужащим ложных сведений контракт с ним может быть расторгнут, следует из документа.

"Единая форма анкеты обеспечит общий стандарт данных о гражданине, упростит взаимодействие с иными информационными системами для оперативной проверки. Таким образом, законопроект направлен на обеспечение цифровизации кадровой работы в государственных и муниципальных органах", – объяснили в министерстве.

На данный момент ряд ведомств применяет собственные формы анкеты для заполнения информации о сотрудниках.

Как уточнили журналисты, законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слияние управления администрации Кремля по вопросам противодействия коррупции и управления по вопросам государственной службы. По его словам, это было сделано для оптимизации и повышения эффективности работы.

Он добавил, что возглавлявший реорганизованное управление по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов получит новую должность в другой государственной структуре.

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