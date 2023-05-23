Песков объяснил слияние управлений Кремля по кадрам и противодействию коррупции

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Слияние управления администрации Кремля по вопросам противодействия коррупции и управления по вопросам государственной службы было осуществлено для оптимизации и повышения эффективности работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

По его мнению, кадровая служба и деятельность, направленная на борьбу с коррупцией, являются процессами, которые должны идти "рука об руку".

Он добавил, что возглавлявший реорганизованное управление по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов получит новую должность в другой государственной структуре.

Ранее Максим Травников был назначен Владимиром Путиным на должность главы управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. До этого Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров.

В свою очередь, российский лидер решил объединить управления по кадрам и противодействию коррупции.

