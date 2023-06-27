Главы МИД стран ЕС заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы – СМИ

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Некоторые министры иностранных дел государств Евросоюза после попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

По данным издания, подобные заявления прозвучали от некоторых глав МИД ЕС на переговорах в Люксембурге 26 июня. Кроме того, американские политики на переговорах заявили, что Вашингтон направлял Москве дипломатические послания, в которых сообщалось, что США непричастны к событиям вокруг ЧВК "Вагнер".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее рассказал, что многие руководители дипломатических ведомств высказывали солидарность с Москвой на фоне событий 24 июня. По его словам, в тот день были многочисленные звонки президенту России Владимиру Путину, в которых его коллеги выражали солидарность и поддержку.

Ситуация обострилась вечером 23 июня после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК и призвал своих сторонников выступить против военного руководства страны. Данные об ударе впоследствии опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК согласился на предложения президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

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