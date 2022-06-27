Медведев прокомментировал слова экс-главы МВД Латвии о попытках забрать Калининград

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что Евросоюз и НАТО готовы забрать у России Калининградскую область.

"Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита грузов в Калининградскую область из России является намерением забрать регион.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

