В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В российском министерстве иностранных дел оценили высказывание немецкого канцлера Олафа Шольца о невозможности прежних отношений с РФ.

"Ситуация на Украине − результат провокационной и подрывной политики западных режимов", – написала представитель ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Шольц заявил, что вернуться к прежним отношениям с РФ стало невозможно с начала спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Немецкий руководитель подчеркнул, что в случае оставления ситуации без изменений страны G7 примут необходимые решения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.