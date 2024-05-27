Полиция Армении отпустила на свободу 273 задержанных активиста

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Полиция Армении отпустила 273 из более 280 участников акций протеста, задержанных за попытку блокировать улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили в МВД республики. На ведомство ссылается ТАСС.

В свою очередь представители Офиса Защитника прав человека продолжают выезды быстрого реагирования в отделения полиции. Они посещают задержанных лиц и на месте изучают состояние обеспечения их прав.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Армении с применением силы задержали члена оппозиционной фракции "Армения" Ашота Симоняна, который своим автомобилем перекрывал улицу республики в центре Еревана.

В телеграм-канале оппозиции "Србазан пайкар" ("Священная борьба") напомнили, что по закону члены парламента имеют депутатский иммунитет, поэтому их не могут задержать без голосования законодательного органа.

Акции протеста проходят в Армении с 1 мая. Жители Тавушской области и примкнувшие к ним активисты из разных частей республики выступают против решения Еревана в одностороннем порядке провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перешли четыре армянских села.

Акции неповиновения начались в разных уголках Армении с раннего утра 27 мая по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак и еще несколько улиц в Ереване. Они требуют отставки Никола Пашиняна.

До этого оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру Галстаняна на пост премьер-министра Армении.