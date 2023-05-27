РФ надеется, что последуют санкции в отношении властей в Киеве из-за угроз Путину – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская сторона надеется, что последуют санкции в отношении украинских властей из-за угроз Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин". Видео с комментарием дипломата появилось в официальном телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны", – сказал он.

РФ ожидает, что в отношении властей в Киеве последуют санкционные меры после заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве русских и персональных угроз в адрес президента России, подчеркнул министр.

Ранее в интервью Welt замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Путин является главной целью украинских спецслужб. По его словам, Путин находится во главе списка целей разведки, поскольку он решает ход СВО.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления террористическими. Он также высказал мнение о том, что подобные заявления украинской стороны подтверждают, что российская спецоперация более чем оправданна и должна продолжаться до достижения поставленных целей.

