Киссинджер заявил, что конфликт на Украине был вызван стремлением принять ее в НАТО

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Стремление Вашингтона принять Украину в состав Североатлантического альянса было серьезной ошибкой, которая привела к нынешнему конфликту. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он отметил, что Россия в течение сотен лет имела значительное влияние на страны в своем регионе. Что касается отношений с Европой, то в данном случае, по словам Киссинджера, российская сторона занимала двойственную позицию: РФ была заинтересована в развитии отношений с европейскими странами для собственного развития, но одновременно с этим опасалась исходящей от Запада угрозы.

Экс-госсекретарь также сообщил, что власти Соединенных Штатов абсолютно правы в том, что противостоят России. Киссинджер добавил, что поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и Евросоюз, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу.

До этого Генри Киссинджер заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине может начаться в конце 2023 года. Он также добавил, что согласился бы на предложение поехать в Россию и оказать содействие в решении данного вопроса.