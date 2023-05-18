Медведев назвал ошибочным мнение Киссинджера о необходимости принять Украину в НАТО

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ошибочным мнение бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украину необходимо принять в НАТО ради безопасности Европы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, для верной оценки ситуации необходимо учитывать прямые угрозы, а не гипотетические.

"Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: во-первых, НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной. Во-вторых, украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории. В-третьих, нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами", – написал политик.

Как объяснил Медведев, тогда Альянс будет вынужден активировать принцип коллективной обороны, что приведет к катастрофе.

Несмотря на свой политический опыт, Киссинджеру необходимо понять, что рассуждения об экзистенциальных угрозах теряют актуальность во время "кровавых конфликтов", резюмировал зампред Совбеза РФ.

Ранее бывший госсекретарь США Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытности руководства страны. По его мнению, Киев может попытаться вернуть себе контроль над Крымом военным путем, поэтому необходимо ограничить его способность принимать решения во внешней политике.

Киссинджер также заявил, что если бы он смог поговорить с Владимиром Путиным, то постарался бы убедить российского лидера в том, что Украина в НАТО является более безопасной для России.