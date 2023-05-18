Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал принять Украину в НАТО ради безопасности Европы

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Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытности руководства страны. Об этом он заявил в интервью изданию Economist.

"Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что в итоге в Европе она станет самой хорошо вооруженной страной с самым неопытным в стратегическом плане руководством", – сказал он.

Киссинджер заявил, что конфликт может завершиться примерно в тех же позициях, которые стороны занимали до начала спецоперации, что не устроит Россию. Кроме того, по его мнению, Украину подобный исход также не устроит, и впоследствии Киев может попытаться вернуть себе контроль над Крымом военным путем.

Поэтому, считает экс-госсекретарь, ради безопасности Европы лучше всего принять Украину в НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.

По словам Киссинджера, если бы он смог поговорить с президентом России Владимиром Путиным, то постарался бы убедить российского лидера в том, что Украина в НАТО является более безопасной для России.

Киссинджер также отмечает, что сейчас Украину в НАТО не хотят видеть в первую очередь европейцы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей спецоперации. По его словам, подобный сценарий будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности России.

